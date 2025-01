Yayınlanma: 10.01.2025 - 16:19

Güncelleme: 10.01.2025 - 16:19

Sevilen dizi Yalı Çapkını, oyuncu kadrosuna yeni bir ismi dahil etti. Armağan Oğuz, Karan karakteriyle diziye katılarak izleyicilerde heyecan ve merak uyandırdı. Peki, Armağan Oğuz kimdir? Yalı Çapkını dizisine dahil olan Armağan Oğuz kaç yaşında nereli? İşte, ayrıntılar...

ARMAĞAN OĞUZ KİMDİR?

Armağan Oğuz, 11 Şubat 1984 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eğitim hayatında başarılı bir yol izleyen Oğuz, 2004 yılında İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun oldu. Üniversite eğitimine Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik Bölümü’nde devam eden Oğuz, 2008 yılında buradan mezun oldu. Mezuniyetinin ardından modellik dünyasına adım attı ve uluslararası başarılar kazandı.

Modellik Kariyerindeki Başarılar

2008 yılında "Best Model of Türkiye" ödülüne layık görülen Armağan Oğuz, aynı yıl "Best Model of the World" yarışmasında Türkiye’ye ikincilik ödülünü getirdi. Bu başarısının ardından modellik kariyerini uluslararası arenaya taşıdı ve New York’a yerleşti. New York Fashion Week defilelerinde boy gösteren Oğuz, modellik kariyerini başarıyla sürdürdü.

Oyunculuk Eğitimi ve Kariyerine Başlangıç

Modellikte elde ettiği başarının ardından oyunculuğa yönelen Armağan Oğuz, New York Film Academy’de sinema oyunculuğu eğitimi aldı. Eğitimi süresince Amerika’da çeşitli bağımsız filmlerde ve okul projelerinde oyunculuk deneyimi kazandı. Oyunculuk eğitimini Hollywood Film Akademisi’nde tamamlayan Oğuz, bu süreçte hem modellik hem de oyunculuk kariyerini paralel olarak yürüttü.

Türkiye’ye Dönüş ve Oyunculuk Kariyeri

Armağan Oğuz, 2012 yılında Türkiye’ye döndü ve oyunculuk kariyerine burada devam etti. İlk olarak 2014 yılında Perran Kutman ve Tarık Ünlüoğlu’nun başrollerini paylaştığı Ah Neriman dizisinde Selim karakterini canlandırdı. Oyunculuğu ile dikkat çeken Oğuz, 2016 yılında Alper Çağlar'ın yazıp yönettiği Dağ 2 filminde rol aldı.