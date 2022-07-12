Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya'dan Erdal Acar paylaşımı: O geceyi hatırlattı
Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya, 23 yıl önce Magazin Gazetecileri Derneği gecesinde yaşananlardan bazı kareler paylaştı. O gece Ahmet Kaya'ya çatal fırlatan grupta olduğu öne sürülen Erdal Acar'a dikkat çeken Gülten Kaya, Acar'ın 'yağma' suçuyla tutuklandığını hatırlatıp "Bir kez daha 'hafıza silinmez' diyeyim!" dedi.
Ahmet Kaya, 1999 yılında Magazin Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği ödül töreninde "Kürtçe kaset çıkaracağım" dediği için bir grup tarafından saldırıya uğramış, üzerine çatal fırlatılmıştı.
Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya, Erdal Acar'ın 'Sarallar' suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından sözkonusu ödül töreninden bazı fotoğraflar paylaştı.
Gülten Kaya, Erdal Acar'ın da olduğu görülen fotoğraflarla birlikte paylaşımına şu notu düştü:
"1999 MGD gecesi ve Ahmet Kaya'ya parmak sallayan bir vatanperver (!) daha; Erdal Acar! 'Suç, yağma' vb. nedenlerle tutuklanmış. Bir kez daha 'hafıza silinmez' diyeyim!"
Gülten Kaya'nın paylaşımındaki kareler şöyle:
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