Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya'dan Erdal Acar paylaşımı: O geceyi hatırlattı

12 Temmuz 2022 Salı, 12:41

Ahmet Kaya, 1999 yılında Magazin Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği ödül töreninde "Kürtçe kaset çıkaracağım" dediği için bir grup tarafından saldırıya uğramış, üzerine çatal fırlatılmıştı.

Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya, Erdal Acar'ın 'Sarallar' suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından sözkonusu ödül töreninden bazı fotoğraflar paylaştı.

Gülten Kaya, Erdal Acar'ın da olduğu görülen fotoğraflarla birlikte paylaşımına şu notu düştü:

"1999 MGD gecesi ve Ahmet Kaya'ya parmak sallayan bir vatanperver (!) daha; Erdal Acar! 'Suç, yağma' vb. nedenlerle tutuklanmış. Bir kez daha 'hafıza silinmez' diyeyim!"

Gülten Kaya'nın paylaşımındaki kareler şöyle: