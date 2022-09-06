Ahmet Mahmut Ünlü ekonomik krizin sebebini buldu: Ekmek bulduğuna şükret
Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, kendi Youtube kanalından "Namazsızlığın artması ekonomiyi bozar mı?" başlıklı bir video yayınlayarak ekonominin kötü gidişatının ibadetle ilişkili olduğunu savundu.
'Cübbeli Ahmet' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, ekonomik krizin ibadetle bağlantısı olduğunu savundu. Kendi YouTube kanalında “Namazsızlığın artması ekonomiyi bozar mı?” başlıklı bir sohbetini yayınlayan Ünlü, toplumun yüzde 90’ının namaz kılmadığını belirtti.
“EKMEK BULDUĞUNA ŞÜKRET”
AKP’nin yanlış ekonomi politikalarının ekonomiye etkilerini görmezden gelen Ünlü, konuşmasında “Ondan sonra da bana ekonomiden bahsediyorsun. Sen ekmek bulduğuna, yediğine şükret” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Kadıköy’de taksi denetimi
- Bisikletli polis timi Martılar göreve başladı
- Tramvayda tehlikeli yolculuk kamerada
- Avcılar'daki sürücü kursu eğitim pistinde yine olay
- Akçakoca'da denizde hortum oluştu
- Kanyonda çevre kirliliğine tepki
- Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahili doldurdu
- Burdur gölü sahili mor renge büründü
- Hedefleri dünya şampiyonluğu
- Deredeki mineralli kumda şifa arıyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Dün gece saatlerinden beri hareketlilik var'
- Benzin ve motorine zam geldi!
- 'Demek ki zam yağmuru kapıda'
- ENAG ağustos ayı enflasyonunu açıkladı
- İngiltere'de yeni başbakan belli oldu
- TÜİK ağustos ayı enflasyon verisini açıkladı
- Kız Kulesi'nin yeni hali böyle olacak
- İmamoğlu'ndan ilk açıklama
- Cumhuriyet Savcısı'ndan kadınlara çirkin teklif!
- 'Adaylığa hazırım' sözlerine 6'lı masadan yanıt