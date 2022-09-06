Ahmet Mahmut Ünlü ekonomik krizin sebebini buldu: Ekmek bulduğuna şükret

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, kendi Youtube kanalından "Namazsızlığın artması ekonomiyi bozar mı?" başlıklı bir video yayınlayarak ekonominin kötü gidişatının ibadetle ilişkili olduğunu savundu.

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2022 Salı, 07:44
Ahmet Mahmut Ünlü ekonomik krizin sebebini buldu: Ekmek bulduğuna şükret
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'Cübbeli Ahmet' olarak tanınan  Ahmet Mahmut Ünlü, ekonomik krizin ibadetle bağlantısı olduğunu savundu. Kendi YouTube kanalında “Namazsızlığın artması ekonomiyi bozar mı?” başlıklı bir sohbetini yayınlayan Ünlü, toplumun yüzde 90’ının namaz kılmadığını belirtti.

“EKMEK BULDUĞUNA ŞÜKRET”

AKP’nin yanlış ekonomi politikalarının ekonomiye etkilerini görmezden gelen Ünlü, konuşmasında “Ondan sonra da bana ekonomiden bahsediyorsun. Sen ekmek bulduğuna, yediğine şükret” ifadelerini kullandı.


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