Ahmet Mahmut Ünlü ekonomik krizin sebebini buldu: Ekmek bulduğuna şükret

06 Eylül 2022 Salı, 07:44

'Cübbeli Ahmet' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, ekonomik krizin ibadetle bağlantısı olduğunu savundu. Kendi YouTube kanalında “Namazsızlığın artması ekonomiyi bozar mı?” başlıklı bir sohbetini yayınlayan Ünlü, toplumun yüzde 90’ının namaz kılmadığını belirtti.

“EKMEK BULDUĞUNA ŞÜKRET”

AKP’nin yanlış ekonomi politikalarının ekonomiye etkilerini görmezden gelen Ünlü, konuşmasında “Ondan sonra da bana ekonomiden bahsediyorsun. Sen ekmek bulduğuna, yediğine şükret” ifadelerini kullandı.