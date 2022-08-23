'Cübbeli Ahmet'ten Bakan Süleyman Soylu'ya: 'Bize böyle imanlı bir Bakan nasip ettiği için Yüce Rabbimize hamdederiz'

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, sosyal medya hesabı üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun videosunu paylaşarak, "Bize böyle imanlı ve Kur'an'lı bir Bakan nasip ettiği için Yüce Rabbimize hamdederiz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
23 Ağustos 2022 Salı, 23:29
'Cübbeli Ahmet'ten Bakan Süleyman Soylu'ya: 'Bize böyle imanlı bir Bakan nasip ettiği için Yüce Rabbimize hamdederiz'
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu. 

 

Soylu, konuşması sırasında, mezun olan jandarma subaylardan ilginç bir talepte de bulundu. "Benim sizden isteyeceğim bir tek şey var” diyen Soylu, "Mesleğinizin hakkını verin. Görevinize çıkarken, Allah rızası için abdestli çıkın, Ayet-el Kürsilerle çıkın. Biliniz ki, Cenab-ı Allah sizin muhafızınızdır" ifadelerini kullandı.

Ahmet Mahmut Ünlü, sosyal medya hesabı üzerinden Bakan Süleyman Soylu'nun videosunu paylaştı. Ünlü, Twitter hesabı üzerinden şu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bize böyle imanlı ve Kur'an'lı bir Bakan nasip ettiği için Yüce Rabbimize hamdederiz. Allah-u Teala, ordumuzu koruma ayetleriyle muhafaza eylesin. Amin!"


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