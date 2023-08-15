Ahmet Nur Çebi’nin fabrikasını dolandıranlar hakkında yeni gelişme

Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin Başkan Vekili olduğu fabrikayı dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 11 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 11 kişiden 4'ü tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 15.08.2023 - 11:04
Ahmet Nur Çebi’nin fabrikasını dolandıranlar hakkında yeni gelişme
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Tekirdağ'da faaliyet gösteren ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin Başkan Vekili olduğu bir firmada çalışan şahısların özel belgede sahtecilik yaparak çalıştıkları firmayı 50 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler; örgütlü bir şekilde özel belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, güveni kötüye kullanma gibi suçlardan dolayı düzenlenen operasyon ile yakalandı. 

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, firma yetkililerinin bazı çalışanlarının firmalarını dolandırdıklarına istinaden yaptıkları müracaat üzerine gözaltına alındıkları ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. 

Adliyeye sevk edilen 11 kişiden 4'ü tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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