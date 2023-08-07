Şenol Güneş'ten Ahmet Nur Çebi'ye destek

Yayınlanma: 07.08.2023 - 19:03

Güncelleme: 07.08.2023 - 19:03

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik direktör, 10 Ağustos Perşembe günü deplasmanda karşılaşacakları Neftçi Bakü maçı öncesi gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"Talisca ile konuştum. Görüntülü de konuştum. Özlediğini ve gelmek istediğini söyledi. Ama 10 milyon Euro'dan aşağıya değil. Başkaları sponsor, para buluyor. Onları bilemem. Diğer takımların transferlerine saygı duyuyorum ama sahaya herkes 11 çıkacak. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."

Anderson Talisca

"TARAFTARA HEYECAN VERİR"

"Talisca, almak taraftara daha farklı bir heyecan katar. Alınsa başka oyuncu almaya gerek yok çünkü fazla mevki için alternatif haline getiriyor. O tarza daha uygun fiyata farklı bir oyuncu bulursan yine alırız."

"İlk resmi maçlarımızı oynadık. Neftçi Bakü ile devam edeceğiz. Rakibimiz teknik, iyi bir takım. Futbol adına hem bizim için hem onlar için iyi olacak. Renk olarak renktaşız. Güzel bir sahaları vardı. Tirana maçına göre daha iyi bir saha olacağını düşünüyoruz. Daha heyecanlı futbolseverler göreceğiz. Bizim onlara, onların bize yabancılığı yok. Bu turu geçmek istiyoruz. Takım da ona göre hazırlanıyor."

ANTE REBIC'İN DURUMU

"Bireysel çalışmalar olumlu. Takım idmanı yapmadığı için sıkıntısı var. Bizimle çalışmalara katıldı. Kuvvet olarak eksiği vardı. Maç performansı tam hazır değil. Bu maçta sonradan koymak daha doğru olabilir. Ama onun kararını 2 gün sonra vereceğim. İyi çalışıyor."

Ante Rebic

"Cenk burada, bizimle birlikte çalışıyor. Ağır bir sakatlık oldu. Durumu iyi. Perşembe o da zor görünüyor. Yetişse bile risk olabilir. İkinci maç ve lig için bakacağız. Belki o zaman oynama şansı daha fazla olur. Testleri iyi."

"Ghezzal ile ilgili devam ediyor. Bireysel koşulara başlıyor. Cenk uzun süredir çalışıyordu. Haftaya idmana çıkmasını bekliyoruz."

"BİR SIKINTIMIZ YOK"

"Çalışan arkadaşların tümü iyi niyetli. Fiziksel olarak bir sıkıntı yok. Paylaşma duygusu fazla. Öyle bir sorunumuz yok. Kadro bazen dalgalanma geçirebilir sezon başında. Bir değişiklik olabilir. Onun dışında bir sıkıntımız yok."

"Oyuncular hep konuşuluyor. Bizim gizli bir şeyimiz yok. Benim de haberim vardı. 3-4 günden fazla oldu. Ondan sonraki görüşmeleri bilmiyordum. Başka görüşmelerimiz de var."

"Sosyal medyayı bazı arkadaşların sayesinde takip ediyorum, orayı doldururken, bizi boşaltıyorsunuz. Transfer yapmamışsak, eksik yapmışsak yapanları konuşun. Biz de öğrenelim, nasıl yapmışlar, kaça almışlar."

"NEDEN ALDIN DİYE BAKILABİLİR"

"3 tane arkadaş katıldı. Bunların da eksikleri var. Amartey tam hazır değildi. Rebic idmana çıkmasına rağmen sıkıntısı var. En hazır Onana, onu da ben oynatmıyorum. Orada bana eleştiri yapın. Madem 3 orta saha var, neden aldın diye bakılabilir."

"Bir stoper daha almamız gerekiyor. Afrikalı olmadan alınması daha iyi olur. Ama bazen mecbur kalıyoruz. Şartlarına bakacağız. Hem ekonomisi, hem idari hem de teknik yapısı bize uymak zorunda oyuncuların."

"Sola aldık, şimdi orta sahaya, ileriye alacağız. Taraftarı, medyayı dinliyoruz. Daha ne istiyorsunuz. Daha başkanın neden üstüne bu kadar geliyorsunuz? Yapmazsa, beni de onu da eleştirin. Bütün yükü ona vermeyelim."

Ahmet Nur Çebi

"TRANSFERE BAĞLI SIKINTI VAR"

"Ben de takımda en pahalı oyuncular olsun isterim ama garanti veremeyiz. Takımın havasında şu anda olumsuz bir durum yok. Sadece transfere bağlı sıkıntılarımız var. Kulüp için söylersek, sponsorluk anlaşması var. Sponsorluk anlaşmasının para da kulübe gidecek. Varsa birinin bildiği sponsor hemen alalım."

"Öyle sorunlu bir dönem değil. Kaleci Tolga, idmana göre çok iyi kaleciydi ama kamuoyuna göre değildi. Çok eleştirildi. Serdar sağ bekti, sonra Beck geldi. Rhodolfo'yu sonradan aldık. Sol stoper Ersandı, Tosic'ti ve İsmail vardı. Bu takımla şampiyon olduk. Orta sahada Sosa, Atiba, Oğuzhan, Necip vardı. Beşiktaş'a katkı yapacak şartlar itibariyle. Mario Gomez'i aldık forvete, Cenk yedekti. Şu gün tabii ki sıkıntılar var. Bizden kaynaklanan da olur, bizim dışımızda da. Sakatlık öyle bir şey. Ghezzal ve Cenk'in durumu iyi olsa bugün forvet için bu kadar konuşmalar olmazdı. Rachid, Cenk olsaydı, Muleka, Aboubakar, Semih var. Kimi alacaksın bu sefer. Cenk'ten ve Aboubakar'dan daha iyi santrfor 15 milyon Euro."

"Şu anda bizim acil orta sahadan hücuma dönük bir oyuncu, bir kenar oyuncusu öncelik. Bir diğeri stoper. Bir de Türk oyuncu statüsü var. Onu değerlendiriyor. Türk oyuncu ve mavi kartlı oyuncu değerlendiriyoruz."