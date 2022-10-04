Ahmet Tıraş kimdir? Ahmet Tıraş'ın istifasının arkasında ne var?
AKP Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, bir danışmanın kardeşini yumrukladığı iddiasının ardından istifasını açıkladı. Peki, Ahmet Tıraş kimdir? Ahmet Tıraş'ın istifasının arkasında ne var?
AKP Kahramanmaraş İl Teşkilatı'nda sular durulmuyor. Ağustos ayında AKP Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'ın Ekinözü ilçesine ziyareti sırasında yaşanan protesto ve kavga olayları gündeme oturmuştu. Olayların arkasından Ahmet Tıraş'tan istifa geldi. Peki, Ahmet Tıraş kimdir?
AHMET TIRAŞ KİM, KAÇ YAŞINDA?
Ahmet Tıraş, 1974 yılında Elbistan/Kahramanmaraş'ta doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Elbistan’da tamamladı. Ticari bir firmada satış müdürü olarak çalışırken, 28 Mart 2014 yılında yapılan Mahalli İdareler seçiminde Elbistan Belediye Meclis Üyesi seçildi.
2018 Kasım ayında meclis toplantısında Elbistan Belediye Başkanlığının boşalması dolayısı ile Elbistan Belediye Başkan Vekili olarak seçildi. 5 Eylül 2020'de AK Parti Elbistan İlçe Başkanı oldu.
48 yaşındaki Ahmet Tıraş evli ve dört çocuk babasıdır.
AHMET TIRAŞ'IN İSTİFASININ ARKASINDA NE VAR?
İddiaya göre AKP Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Danışmanı Sefer Turan'ın doğalgaz şirketinde müdür olan kardeşi Cihangir Turan'ı yumrukladı. İlçede bulunan bir mahalleye doğalgaz getirilmesi için Cihangir Turan'la yaptığı görüşmesi kavgaya dönüştüğü öne sürülen İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, konuya dair bir açıklama yapmadı. Ancak Tıraş, dün partisindeki görevinden "gördüğü lüzum üzerine" istifa ettiğini açıkladı.
Tıraş'ın istifa açıklamasında ilgili bölüm şöyle:
''Aziz hemşerilerimize şükranlarımı sunarak bu süreçte fark etmeden sürçülisan ettiysek aziz hemşerilerimizden haklarını helal etmelerini istirham ediyorum.
Büyük bir onurla yürüttüğüm AK Parti Elbistan İlçe Başkanlığı görevinden gördüğüm lüzum üzere bugün itibariyle ayrıldığımı siz değerli hemşerilerimize bildirmek istiyorum.
Birlik ve beraberliğin gücüne her daim inanan bir kardeşiniz olarak başka bir zamanda, başka bir şekilde yine hep beraber olmak ümidiyle.''
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