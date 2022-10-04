Devrim Saltoğlu kimdir? Devrim Saltoğlu kim ile evli?

04 Ekim 2022 Salı, 10:29

Devrim Saltoğlu, 30 Haziran 1973 yılında Trabzon'da doğdu. Trabzon Anadolu Lisesi'nde okuyan Saltoğlu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Trabzon Belediyesi Deneme Sahnesi, Trabzon Devlet Tiyatrosu, Ankara Deneme Sahnesi, Ankara Özgür Tiyatro, İzmit Şehir Tiyatrosu, Kandemir Konduk Tiyatrosu ve Sadri Alışık Tiyatrosu'nda oyuncu olarak çalışmıştır. 2008-2009 sezonunda Salt Tiyatro'yu kurdu.

DEVRİM SALTOĞLU'NUN EŞİ KİM?

Devrim Saltoğlu ilk evliliğini 2007 yılında oyuncu Ceren Benderlioğlu ile yaptı. Çift 1 sene sonra boşandı. Devrim Saltoğlu 2021 yılında Nazlı Saltoğlu ile evlendi. Çiftin "Yaz" adında bir kız çocukları var.

DEVRİM SALTOĞLU'NUN YER ALDIĞI DİZ VE FİLMLER

Bir Zamanlar Kıbrıs/Kıbrıs: Zafere Doğru

Güvercin

Cennetin Gözyaşları

Bedel

Yağmur: Kıyamet Çiçeği

Osmanlı'da Derin Devlet

Kızım Nerede

Korku

Kirli Oyunlar

İhanet

Kapadokya Düşleri

Goncakaranfil

Sıla

Keloğlan Kara Prens'e Karşı

Kayıt Dışı

Melekler Adası

Asmalı Konak - Hayat

Asmalı Konak, 2002

90-60-90

Üvey Baba



