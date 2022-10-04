Devrim Saltoğlu kimdir? Devrim Saltoğlu kim ile evli?
Ünlü oyuncu Devrim Saltoğlu baba oldu. Devrim Saltoğlu kimdir? Devrim Saltoğlu kim ile evli?
Devrim Saltoğlu, 30 Haziran 1973 yılında Trabzon'da doğdu. Trabzon Anadolu Lisesi'nde okuyan Saltoğlu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Trabzon Belediyesi Deneme Sahnesi, Trabzon Devlet Tiyatrosu, Ankara Deneme Sahnesi, Ankara Özgür Tiyatro, İzmit Şehir Tiyatrosu, Kandemir Konduk Tiyatrosu ve Sadri Alışık Tiyatrosu'nda oyuncu olarak çalışmıştır. 2008-2009 sezonunda Salt Tiyatro'yu kurdu.
DEVRİM SALTOĞLU'NUN EŞİ KİM?
Devrim Saltoğlu ilk evliliğini 2007 yılında oyuncu Ceren Benderlioğlu ile yaptı. Çift 1 sene sonra boşandı. Devrim Saltoğlu 2021 yılında Nazlı Saltoğlu ile evlendi. Çiftin "Yaz" adında bir kız çocukları var.
DEVRİM SALTOĞLU'NUN YER ALDIĞI DİZ VE FİLMLER
Bir Zamanlar Kıbrıs/Kıbrıs: Zafere Doğru
Güvercin
Cennetin Gözyaşları
Bedel
Yağmur: Kıyamet Çiçeği
Osmanlı'da Derin Devlet
Kızım Nerede
Korku
Kirli Oyunlar
İhanet
Kapadokya Düşleri
Goncakaranfil
Sıla
Keloğlan Kara Prens'e Karşı
Kayıt Dışı
Melekler Adası
Asmalı Konak - Hayat
Asmalı Konak, 2002
90-60-90
Üvey Baba
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