‘Sorun çözüldü’ iddiası: ‘Ahmet Türk aday gösterilecek’
Mardin’de, DEM Parti’nin Büyükşehir Belediye başkan aday adayı olup girdiği ön seçimde yüzde 50+1 oy alamadığı için adaylıktan çekilen Ahmet Türk’ün aday olarak açıklanacağı ileri sürüldü.
DEM Parti‘nin aday belirlemek için gerçekleştirdiği ön seçimlere Mardin’de giren Ahmet Türk, ilk turda ikinci sıradaki adaya fark atmasına rağmen yüzde 50+1 oy alamadı. Seçim ikinci tura kalırken, Türk, sürpriz bir karar ile adaylıktan çekildiğini açıkladı.
Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre, Türk’ün bu kararından sonra kendisine adaylıktan çekilmemesi ve aktif siyaseti bırakmaması nedeniyle çok baskı yapıldığı öğrenilirken, DEM Parti de sorunu çözmek için görüşmeler gerçekleştirdi.
Yapılan görüşmeler ve Ahmet Türk’e geri dönmesi için yapılan baskıların sonuç verdiği iddia edildi. Türk’ten sonra en çok oyu alan aday Azad Yıldırım’ın çekilmesi ile Türk, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak bugün açıklanacağı öğrenildi.
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