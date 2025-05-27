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Ahşap binanın yıkımında baca işçinin üzerine çöktü: 1 yaralı

Ahşap binanın yıkımında baca işçinin üzerine çöktü: 1 yaralı

27.05.2025 13:29:00
Güncellenme:
DHA
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Ahşap binanın yıkımında baca işçinin üzerine çöktü: 1 yaralı

Bolu'da, ahşap binanın yıkımı sırasında çöken baca altında kalan işçi Şaban K. hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan işçinin durumu iyi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da, 2 katlı ahşap bir binanın yıkımı sırasında bacanın çökmesi sonucu, işçi Şaban K. (45) hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Karacağaç Mahallesi, Hacılar Sokak üzerinde meydana geldi. 2 katlı ahşap bir binanın yıkımı sırasında baca kısmı çöktü.

Yıkımda çalışan işçi Şaban K. çöken kerpiç bacanın altında kaldı. Yaralı işçi, diğer işçiler tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Şaban K., olay yerine çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Şaban K.’nin omzundan hafif şekilde yaralandığı, sağlık durumun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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