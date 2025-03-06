Ahşap evde yangın çıktı: Engelli kadın can verdi
Bursa’da tek katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, kullanılamaz hale gelen evde yaşayan engelli Şehriye Tekin (68) hayatını kaybetti.
Yangın, saat 21.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Güneybudaklar Mahallesi’nde bulunan tek katlı ahşap evde çıktı.
Ahşap evden alevlerin yükseldiğini gören komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kullanılamaz hale gelen ahşap evde yapılan kontrolde engelli Şehriye Tekin’in cansız bedenine ulaşıldı.
Tekin’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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