Üsküdar Devlet Hastanesi'nde yangın paniği!

Yayınlanma: 05.03.2025 - 13:52

Güncelleme: 05.03.2025 - 13:52

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bulunan Üsküdar Devlet Hastanesi’nde bugün öğle saatlerinde elektrik panosunda yangın meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü, ancak yangın nedeniyle hastanede bulunan vatandaşlar büyük paniğe kapıldı. Hastane personeli ve güvenlik ekipleri tarafından hızlıca yapılan tahliye işlemi ile vatandaşlar hastaneden dışarıya çıkarıldı.