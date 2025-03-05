Üsküdar Devlet Hastanesi'nde yangın paniği!

Üsküdar Devlet Hastanesi’nde elektrik panosunda çıkan yangın kısa süreli paniğe yol açtı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak hastanede tahliye işlemi gerçekleştirdi.

Üsküdar Devlet Hastanesi'nde yangın paniği!
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İHA
Yayınlanma: 05.03.2025 - 13:52

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bulunan Üsküdar Devlet Hastanesi’nde bugün öğle saatlerinde elektrik panosunda yangın meydana geldi. 

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü, ancak yangın nedeniyle hastanede bulunan vatandaşlar büyük paniğe kapıldı. Hastane personeli ve güvenlik ekipleri tarafından hızlıca yapılan tahliye işlemi ile vatandaşlar hastaneden dışarıya çıkarıldı.


Etiketler: #Üsküdar #Yangın #Devlet hastanesi

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