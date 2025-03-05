Ekipler anında müdahale etti: Erzincan'da alüminyum fabrikasında yangın paniği!
Erzincan'da organize sanayi bölgesindeki bir alüminyum fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki alüminyum fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrika çalışanları ve bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.
1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat da organize sanayi bölgesine gelerek yangın söndürme çalışmalarını inceledi. Ekipler, depoda soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
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