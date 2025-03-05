Ekipler anında müdahale etti: Erzincan'da alüminyum fabrikasında yangın paniği!

Erzincan'da organize sanayi bölgesindeki bir alüminyum fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ekipler anında müdahale etti: Erzincan'da alüminyum fabrikasında yangın paniği!
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AA
Yayınlanma: 05.03.2025 - 12:22

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki alüminyum fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika çalışanları ve bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat da organize sanayi bölgesine gelerek yangın söndürme çalışmalarını inceledi. Ekipler, depoda soğutma çalışmalarını sürdürüyor.


Etiketler: #Yangın #Erzincan

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