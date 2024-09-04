Ahu Tuğba’nın cenazesi hakkında yeni açıklama

Yayınlanma: 04.09.2024 - 10:10

Güncelleme: 04.09.2024 - 10:12

İstanbul Sinema Geliştirme ve Tanıtma Derneği (SİNEGED), 69 yaşında ABD'nin Miami kentindeki evinde hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ahu Tuğba'nın cenaze törenine ilişkin açıklama yaptı.

SİNEGED, Ahu Tuğba'nın cenaze töreninin tarihinin henüz belli olmadığını açıklandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Sineması, Yeşilçam'ın değerli yıldızlarından Ahu Tuğba'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktadır. Sanat dünyamıza kattığı eşsiz değerler ve sinemamızda bıraktığı silinmez izlerle, Ahu Tuğba daima hatırlanacaktır. Bu büyük kayıp karşısında derin bir keder içerisindeyiz.

Amerika’daki uçuş prosedürlerinden kaynaklı, cenaze töreni tarihi henüz belirlenmemiş olup, bu konuda duyuru daha sonra yapılacaktır. Bilgimiz dışında yapılan yanlış tarih bilgilendirme ve duyurulara itibar edilmemesi rica olunur.

Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyor, bu zor günlerinde yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz. SİNEGED olarak, Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Ahu Tuğba'nın hatırasını daima yaşatacağımızı vurgulamak isteriz."