Aile Bakanı Derya Yanık ve Bilal Erdoğan aynı yönetim kurulunda

17 Şubat 2022 Perşembe, 04:00

Darülaceze İdare Meclisi üyeleri Hasan Şahin ve Namık Ayhan tarafından 180 bin lira mal varlığı ile Darülaceze Şefkat Vakfı kuruldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre vakfın mal varlığı 180 bin lira olarak belirlendi.

Vakfın amacı, “bakım, eğitim, sağlık ve benzeri konularda yardıma muhtaç insanların ihtiyaçlarını karşılamak ve başta Darülaceze Kurumu olmak üzere tüm kişi ve kuruluşlara gereken desteği sağlamak” olarak belirlendi.

Vakfın, yönetim kurulu üyeleri ise dikkat çekti. Buna göre kurulda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve Hamza Cebeci ile vakfeden kişiler olan Şahin ve Ayhan bulunuyor.

BAZI İSİMLER YOK

Vakfın sona ermesi durumunda kalan mal ve hakların devredileceği kurum olarak Darülaceze Başkanlığı seçildi.

Vakfın yönetim kurulunda yer alan Yanık ve Erdoğan dahil beş kişinin tamamı, aynı zamanda Darülaceze Başkanlığı’nı yöneten Darülaceze İdare Meclisi’nde görev yapıyor. İdare Meclisi’nin başkanlığını ise Yanık yürütüyor.

Öte yandan, İdare Meclisi’nde bulunan isimlerin tamamının vakıf yönetiminde bulunmaması dikkat çekti. İdare Meclisi üyeliği yapan Şerif Esendemir, Tayyip Yaşar, Osmanlı padişahı II. Abdülhamid’in dördüncü kuşaktan torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Erenköy Cemaati’nin lideri Osman Nuri Topbaş’ın oğlu Abdurrahman Topbaş ve AKP’den İstanbul milletvekilliği için aday adayı olan Fuat Kulaçoğlu, söz konusu vakfın yönetiminde yer almadı.