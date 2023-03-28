Aile Bakanı Yanık verileri paylaşmadı: Bilgilendirme sosyal medyadan yapılıyormuş!

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 04:00

Depremlerin ardından en çok gündeme getirilen konulardan biri de depremden etkilenen çocuklar oldu. Milletvekilleri de verdikleri soru önergeleriyle bu konuyu Meclis gündemine taşıdı.



Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Aksoy’un konuyla ilgili önergesine dönüş yapan Bakan Yanık, “Meydana gelen depremde 18 yaş altı vefat eden çocuk sayımız kaçtır? Enkazdan çıkarılarak hastanede tedavi gören 18 yaş altı çocuk sayımız kaçtır? Hastanede tedavisi devam edip, refakatçisi bulunmayan 18 yaş altı çocuğumuz var mıdır? Sayısı kaçtır” sorularına yanıt vermedi. Çocukların bakanlık tarafından takip edildiğini söylemekle yetinen Yanık, “Bakanlığımızca depremden etkilenen, enkaz altından çıkarılan, ailelerinden ayrı düşmüş ve aile/yakınlarına ulaşılamayan çocuklara ilişkin çalışmalar Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve diğer birimlerle işbirliği içinde sürdürülmektedir. Tüm çocuklara ilişkin bakanlığımızın sosyal medya hesaplarında bilgilendirme yapılmaktadır” dedi.

‘İL MÜDÜRLÜKLERİ SORUMLU’

Yanık, tedavisi tamamlanan çocukların il müdürlükleri tarafından gözetim altına alındığını ve kimliği tespit edilenlerin ailelerine ulaştırıldığını belirtti.