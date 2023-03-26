Aile bakanının tarikata verilen refakatsiz çocuklar yorumunun yankıları sürüyor: İstismar tehlikesi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok tartışılan konulardan birisi refakatsiz çocuklar. Avukat Bulut, “Ailelerin izni varsa müdahale edemeyiz gibi çocuğun üstün yararını gözetmeyen açıklamanın kabul edilmesi mümkün değildir” dedi.
Türkiye’yi yasa boğan depremler sonrası kayıpların arayışı sürüyor. Yetkililer ise kayıp depremzede çocuklar için hâlâ tatmin edici bir açıklama yapmadı. Avukat Çağla Gül Bulut, çocukların çeşitli dernek ya da tarikatlara teslim edildiği iddialarını takip ettiklerini söyledi.
Bulut, “Aile ve sosyal hizmetler bakanı Derya Yanık’ın, ailelerin izni varsa müdahale edemeyiz gibi çocuğun üstün yararını gözetmeyen açıklamasının kabul edilmesi mümkün değildir. Aile çocuğu korumayan, çocuğa zarar verici eylemlerde bulunuyorsa çocuğun üstün yararı gereği bu durum araştırılmalı” diye konuştu.
‘ÇOCUĞUN GÖRÜŞÜ ALINDI MI?’
Bulut şöyle konuştu: “Aile izin vermiş de çocuğa sorulmuş mu, çocuğun görüşü alınmış mı? Çocuğa anlatılmış mı? Çocuğu ilgilendiren her konuda çocuğun izni olacak ailenin değil. Çocukların bir kuruma, derneğe teslimi gibi bir şey söz konusu olamaz, bunun çocuğu korumayan bir durum olduğu açıkça bellidir. Sayın Bakanın söyleminin tam tersi bu durum zaten başlı başına ihmaldir, istismardır. Derhal Bakanlık harekete geçerek çocukları korumalı, bu iddiaları araştırmalı ve kamuoyuyla paylaşmalıdır.”
Bulut, Yakınlarını kaybetmiş, tek başına kalmış çocuk görüldüğünde kolluk kuvvetleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da AFAD ile iletişime geçilmesi gerektiğini belirterek çocukların yalnızca yetkili kişilere teslim edilmesi gerektiğini yineledi.
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