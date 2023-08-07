Aile Bakanlığı SYDV personel mi alacak, ne kadar personel alacak? Aile Bakanlığı SYDV personel-memur alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Aile Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları kapsamında 11 farklı şehirde personel alımı yapacağını açıkladı. KPSS'siz personel alımları Yardımcı Hizmetli, Şoför, Muhasebeci, Büro Görevlisi, Koordinatör, Temizlik Görevlisi, Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, Eğitici Personel, Evde Hasta - Yaşlı bakım ve temizliği elemanı unvanlarında yapılacak olan alımla ilgili olarak binlerce aday detayları merak ediyor. Peki, Aile Bakanlığı SYDV personel mi alacak, ne kadar personel alacak? Aile Bakanlığı SYDV personel-memur alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Aile Bakanlığı SYDV, Yardımcı Hizmetli, Şoför, Muhasebeci, Büro Görevlisi, Koordinatör, Temizlik Görevlisi, Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, Eğitici Personel, Evde Hasta - Yaşlı bakım ve temizliği elemanı gibi gibi birçok alanda personel alımı yapılacağını duyurdu. Yurttaşlar Aile Bakanlığı işçi alımı için KPSS'ye gerek var mı sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Aile Bakanlığı SYDV personel mi alacak, ne kadar personel alacak? Aile Bakanlığı SYDV personel-memur alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte ayrıntılar...
SYDV PERSONEL ALIMI BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
Aile Bakanlığı SYDV personel / memur alımı ilanları İŞKUR'un Kurum Dışı Kamu İşçi İlanları kısmında yayınlanduç Başvurular ilgili vakıflara şahsen yapılacak.
İŞKUR KURUM DIŞI KAMU İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
AİLE BAKANLIĞI SYDV HANGİ ALANLARDA PERSONEL ALACAK?
Bingöl Karlıova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
- KPSS Şartı: Yok
- Kontenjan Dağılımı: 1 Yardımcı Hizmetli
- Son Başvuru Tarihi: 10.08.2023
Bursa Gürsu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
- KPSS Şartı: Yok
- Kontenjan Dağılımı: 1 Evde Hasta - Yaşlı bakım ve temizliği elemanı,
- Son Başvuru Tarihi: 03.08.2023
Kayseri Kocasinan Sosyal Yard.Ve Day.Vakfı
- KPSS Şartı: Yok
- Kontenjan Dağılımı: 2 Temizlik Görevlisi ( Yaşlı kişiselbakım banyo, vücut temizliği, kıyafet onarım, genel ev temizliği, çaaşır, halı, perde ce bulaşık yıkama, ütü yapma işleri)
- Son Başvuru Tarihi: 07.08.2023
Şırnak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
- KPSS Şartı: KPSS 60
- Kontenjan Dağılımı: 1 Eğitici Perosnel
- Son Başvuru Tarihi: 04.08.2023
Gaziantep Şehitkamil Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
- KPSS Şartı: KPSS 60
- Kontenjan Dağılımı: 3 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
- Son Başvuru Tarihi: 07.08.2023
Kocaeli Gebze Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
- KPSS Şartı: KPSS 60
- Kontenjan Dağılımı: 1 Eğitici, 1 Koordinatör,
- Son Başvuru Tarihi: 10.08.2023
Sivas Kangal Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı
- KPSS Şartı: Yok
- Kontenjan Dağılımı: 1 Şoför
- Son Başvuru Tarihi: 08.08.2023
Sivas Gürün Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı
- KPSS Şartı: Yok
- Kontenjan Dağılımı: 1 Geçici Personel
- Son Başvuru Tarihi: 03.08.2023
Samsun Tekkeköy Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı
- KPSS Şartı: KPSS 60
- Kontenjan Dağılımı: 1 Muhasebeci
- Son Başvuru Tarihi: 11.08.2023
Erzurum Aziziye Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı
- KPSS Şartı: KPSS 60
- Kontenjan Dağılımı: 1 Koordinatör
- Son Başvuru Tarihi: 03.08.2023
Siirt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı
- KPSS Şartı: KPSS 60
- Kontenjan Dağılımı: 1 Büro Görevlisi
- Son Başvuru Tarihi: 04.08.2023
Siirt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı
- KPSS Şartı: KPSS 60
- Kontenjan Dağılımı: 1 Muhasebe Görevlisi
- Son Başvuru Tarihi: 04.08.2023
Tunceli Ovacık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
- KPSS Şartı: Yok
- Kontenjan Dağılımı: 1 Yardımcı Hizmetli
- Son Başvuru Tarihi: 04.08.2023
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