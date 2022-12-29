Aile Destek ödemesi yattı mı? Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak?

29 Aralık 2022 Perşembe, 15:47

Aile Destek Programından yararlanan yurttaşlar Aile Destek Programı ödeme tarihlerini merak ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ocak ayının ilk haftası yapılacak Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin öne çekildi.



AİLE DESTEK ÖDEMESİ YATTI MI?



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ocak ayının ilk haftası yapılacak Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin öne çekilerek bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.



AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?



Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe (bugün) hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz." ifadesini kullandı.

Böylece Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri kapsamında yıl sonuna kadar 3 milyon tekil haneye aktarılan toplam destek tutarının 13 milyar lirayı aşacağını belirten Yanık, "Ayrıca yıl sonuna kadar Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri kapsamında çocuk bileşeni ile toplam 5,6 milyon çocuğumuz için 2,6 milyar lira ödeme gerçekleştirmiş olacağız." bilgisini verdi.