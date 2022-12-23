Kimsesiz çocuklara yardım bahanesiyle IŞİD'e para toplayan 2 kişi tutuklandı
Zonguldak'ta, 'kimsesiz çocuklara yardım' adı altında terör örgütü IŞİD için para topladıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, incelemelerinde, 2 kişinin terör örgütü IŞİD'e finansal destek sağladığını tespit etti.
Teknik takibin ardından jandarma ekipleri, kimsesiz çocuklara yardım edecekleri bahanesiyle IŞİD için para topladıkları belirlenen Kubilay Özdil ve Talip Çelebi'yi gözaltına aldı.
TUTUKLANDILAR
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, 'terör örgütüne finansal destek sağlama' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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