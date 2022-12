Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden çocuklara beslenme yardımı

27 Aralık 2022 Salı, 16:39

Sosyal belediyecilik ve eğitimde fırsat eşitliği ilkeleri doğrultusunda öğrencilere yönelik verdiği desteklere bir yenisini daha ekleyen Muğla Büyükşehir Belediyesi “Belediyem Yanımda Beslenmem Sıramda” Projesi’ni başlattı. Sürekli artan gıda fiyatlarından en çok etkilenen dar gelirli, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının beslenme sorunu yaşamaması için başlatılan proje ile ilköğretim ve orta öğretimde okuyan çocuklara ilk etapta beslenme çantası verilecek. Beslenme çantasının içinde çocukların ihtiyacı olan besinler bulunacak. Beslenme çantasının ardından ihtiyaç sahibi ailelere her ay 550 TL destek sağlanarak çocukların yeterli ve sağlıklı beslenmelerine katkı sunulacak.

BARINMA, ÇORBA DESTEĞİNDEN SONRA BESLENME DESTEĞİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde öğrenim gören ve yurt sorunu yaşayan öğrencilere barınma desteğinin yanı sıra üniversite öğrencilerine sıcak çorba desteği de veren Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılı Ocak ayı itibariyle ihtiyaç sahibi ailelerin ilköğretim ve ortaöğretimde okuyan öğrencilerinin sağlıklı gıdaya ulaşmalarına ve düzenli beslenmelerine destek olacak.

İlk etapta öğrenciler için beslenme çantasını ücretsiz olarak dağıtacak olan Muğla Büyükşehir Belediyesi, ailenin beslenme çantasını düzenli hazırlayabilmesi amacıyla halk kartlarına 550 TL ek yükleme yapacak. Bunun yanı sıra diyetisyen yönlendirmesi ile hazırlanan bilgi notu ile sağlıklı beslenmeye dair bilinçlendirme çalışmaları da gerçekleştirecek. Uygulama ile belediye görevlileri haneleri ziyaret edecek ve çantalar annelere elden teslim edilecek.

BAŞKAN GÜRÜN; “ÇOCUKLARIMIZ BİZLERİN GELECEĞİ, ONLARIN YETERLİ VE SAĞLIKLI BESLENMELERİ ÇOK ÖNEMLİ”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, artan hayat pahalılığının her kesimi olumsuz etkilediğini, özellikle eğitimde geleceğin teminatı çocuklara destek olmak için projeler ürettiklerini söyledi. Başkan Gürün; “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar nedeniyle sağlıklı besine ve gıdaya her ailemizin ulaşması ne yazık ki zorlaşıyor. Özellikle okul çağındaki çocukların zihin açıklığı ve pozitif enerjileri için sağlıklı gıdaya ihtiyaçları var. Bu nedenle “Belediyem Yanımda Beslenmem Sıramda” projesini başlatıyoruz. Hiçbir çocuğumuzun yatağa aç girmemesi, eğitiminden sosyal yaşamına kadar hiçbir alanda eksiklik yaşamadan eşit koşulların oluşması bizim için en önemli projelerdir. Bu kapsamda tüm paydaşlar gereğini yapmalı en hassas konuların başında gelen evlatlarımızın gelecek konusunda daha umutlu olmaları için elimizden gelen tüm desteği sağlamalıyız. Başlattığımız proje ile ailelerimize içinde çocuklarımızın beslenmeleri için gerekli besinlerin bulunduğu çantalarını vereceğiz ardından her ay maddi destek sağlayacağız. Böylece ailelerimiz çocuklarını okula gönderirken yanına beslenme çantasını gönül rahatlığı ile verebilecek. Evlatlarımızın sağlığı, sıhhati bizler için çok önemli” dedi.