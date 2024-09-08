‘Aile fotoğrafı’ geldi… CHP’nin Tüzük Kurultayı sona erdi

Yayınlanma: 08.09.2024 - 18:06

Güncelleme: 08.09.2024 - 18:06

CHP’nin, 4 Eylül'de Sivas'ta sembolik olarak başlayan, Ankara'da 6 Eylül'de devam eden “İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı” başlıklı 20’nci Olağanüstü Tüzük Kurultayı bugün sona erdi.

Sosyalist Enternasyonal Komitesi’nin katılımıyla program çalışmasının son toplantısında Ankara Deklarasyonu metni hazırlandı.

Program Komisyonu Raporu, kurultay delegeleri tarafından oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi. Ardından kurultay, basına açıldı.

İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı’nın sonuç bildirgesi, Genel Sekreter Selin Sayek Böke tarafından okundu.

Daha sonra CHP delegeleri, il başkanları, belediye başkanları, milletvekilleri, PM üyeleri ve MYK üyeleri Genel Başkan Özgür Özel ile birlikte CHP Genel Merkezi'ne geçerek, bahçede ‘aile fotoğrafı’ çektirdi.