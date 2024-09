CHP'de Tüzük Kurultayı sürüyor: 'Ön seçim' maddesine yoğun katılım bekleniyor

Yayınlanma: 06.09.2024 - 21:54

Güncelleme: 06.09.2024 - 22:17

CHP’nin “İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı” başlıklı 20’nci Olağanüstü Kurultayı, Ankara’da devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, maddeler üzerinde basına kapalı gerçekleştirilen oylamayı, kurultay salonundan takip ediyor.

MANİSA DELEGELERİYLE BİRLİKTE İZLEDİ

Görüşmeler sırasında protokoldeki yerinden ayrılan Özel, maddeler üzerine yapılan konuşmaları Manisa’nın kurultay delegeleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile birlikte salonda delegelere ayrılan koltuklarda izledi.

13 MADDE KABUL EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, şu ana kadar 13 madde delegelerden kabul oyu aldı. Görüşülen maddeler üzerinde uzun tartışmaların yaşanmadığı belirtilirken delegelerin “Kongrelerin Süresi” başlıklı 36’ncı maddeyi görüştüğü kaydedildi.

Ön seçimin yöntemlerini belirleyen 52’nci maddede, kurultay delegelerinin oylamaya yoğun katılımı bekleniyor. CHP delegelerinin bu madde üzerinde diğer maddelerden daha fazla durması öngörülüyor.

KISA SÜRELİ 'KILIÇDAROĞLU' GERGİNLİĞİ

BirGün'den Mustafa Bildircin'in aktardığına göre, kurultayda kısa süren bir gerginlik de yaşandı. CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultaya gelmemesini eleştirdi.

CHP Milletvekili Deniz Demir'in müdahale etmesi üzerine gerginlik yaşandı.

GEZİ TUTUKLUSU KAHRAMAN’IN MESAJI OKUNDU

CHP’nin 20’nci Olağanüstü Tüzük Kurultayı’nda, Gezi Davası tutuklusu Tayfun Kahraman’ın mesajı okundu.

Kahraman’ın mesajında, “‘Değişim’ diyerek çıktığımız bu yolda verdiğimiz mücadele, geçmiş hatalardan alınan derslerle varılan sonuçlar, siyasi rehine olarak tutulan yol arkadaşınız olarak bana da büyük bir güç veriyor. Tutsak olduğum bu zor günlerde, yanınızda olamasam da her koşulda bu mücadelenin bir neferi olmaktan gurur duyuyorum” ifadeleri yer aldı.

Kahraman’ın, Divan Kurulu Üyesi İstanbul Milletvekili Ali Gökçek tarafından okunan mesajı şöyle:

“Sevgili CHP’li yoldaşlarım, sizleri Silivri’den sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün parti örgütünün desteği ve ortak akılla parti tüzüğü düzenlenirken verilecek birliktelik görüntüsüyle özlemini duyduğumuz demokrasi rüzgarı, bu salonlardan tüm ülkeye yayılacaktır. Hukukun askıya alındığı, hukuksuzlukların genelleştiği bir ortamda, değişim iradesi iktidara hazır olduğumuzu gösterecektir. 31 Mart’ta ilk sonuçlarını başarıyla gösteren değişim, başta ekonomi olmak üzere her alanda sorunlarla boğuşan vatandaşlarımıza güven vermeyi sürdürüyor. Bu güven daha adil, demokratik ve özgür bir ülkede yaşamak özlemiyle verdiğimiz mücadele ve içinde bulunduğumuz karanlıktan ülkemizi çıkarma çabasında hepimize cesaret veriyor. İktidar hedefiyle çıkılan bu yolda, yönetme kültüründeki değişimin ve programda yapılacak derinlikli analizlerin biçimlendirileceği kurultayımız, iktidar heyecanını yükseltecektir. İktidar heyecanıyla kurultay sonucunda CHP, tüm örgütüyle yönetme kabiliyetini ve iştahını birlikte tüm vatandaşlarımıza gösterecektir.

Sevgili dostlar, ‘değişim’ diyerek çıktığımız bu yolda verdiğimiz mücadele, geçmiş hatalardan alınan derslerle varılan sonuçlar, siyasi rehine olarak tutulan yol arkadaşınız olarak bana da büyük bir güç veriyor. 31 Mart’ta yaşadığımız başarı, verilen mücadele ve alınan yol sonunda zaferin yakın olduğunu müjdeliyor. Bu kurultaydan çıkacak sonuçların da bu yolda bizleri daha demokratik, adil ve özgür bir ülkede kardeşçe yaşayacağımız bir geleceğe yaklaştıracağına inanıyorum. Tutsak olduğum bu zor günlerde, yanınızda olamasam da her koşulda bu mücadelenin bir neferi olmaktan gurur duyuyorum. Benim ve ailemin her koşulda hakkını ve hukukunu savunan CHP’lilerin, yani geniş ailemin, siz değerli yol arkadaşlarımın sayesinde bu zor esaret dönemine göğüs gerebiliyorum. Önce partimizi, sonra ülkemizi demokratikleştirecek adımların atılacağı bir kurultay olmasını temenni ediyor ve bu karanlığın bir an önce sona ermesiyle yeniden aranıza olmayı diliyorum. Sizleri, başaracağımıza olan inancım ve saygılarımla selamlıyorum.”

TÜZÜK KOMİSYONU'NUN HAZIRLADIĞI METİN OYLANIYOR

CHP'nin 20'nci Olağanüstü Kurultayı'na Tüzük Komisyonu'nca sunulan ve basına kapalı olarak oylanan metinde, kadın ve gençlik kotası, genel merkez kontenjanı ve dönem kuralının yer aldığı maddelerde değişiklikler öngörülüyor.

Delegelerin basına kapalı olarak tüzük metninin oylamasını gerçekleştirdiği kurultayda, değişiklik yapılan tüzük önerisi metnindeki detaylar belli oldu. Buna göre, kadın ve gençlik kotası, genel merkezin kullanacağı yüzde 15'lik kontenjan, üç dönem sınırı gibi tartışmalı konuların delegeye sunulan son hali görüşülmeye devam ediyor.

Metinde, “Kadın ve Gençlik Kolları” başlığının ikinci maddesinde yer alan, “Bu kollar kongre ve kurultaylarını iki yılda bir yapar” maddesi, “İlçe ve il kongrelerini izleyen en kısa sürede yaparlar” şeklinde değiştiği görüldü. Ayrıca, bölüme yapılan ekte, “Bu kolların yapacakları her türlü seçim, çalışma ve etkinlikler ana kademeyle uyumlu olarak gerçekleştirilir. Olası uyuşmazlıklarda itiraz merci bir üst yönetim kademesi olup Merkez Yönetim Kurulu kararı kesindir” ifadeleri yer aldı.

GENEL MERKEZ KONTENJANI YÜZDE 15

Metinde, ön seçim için farklı yöntemler sıralandığı görüldü. Ön seçimin örgüt veya hakim gözetiminde yapılması örgütün görüşüne bırakıldı. Buna göre, milletvekilliği adaylıklarında ön seçim örgüt denetiminde olursa PM’ye yüzde 15’lik bir aday belirleme kontenjanı verilecek. Bu kontenjanın yüzde 5’i il örgütüne, yüzde 5’i kadın ve gençlik kollarına ve yüzde 5’i de milletvekillerine bırakılacak.

ÜÇ DÖNEM SINIRI

Metnin “TBMM Üyeliği İçin Adayların Saptanması” başlıklı bölümünde, dönem kuralı için üç dönem sınır getirildiği görüldü. Bölümde yer alan dokuzuncu maddeye göre, erken seçim yapıldığı takdirde mevcut dönem hesaba katılmayacak. Metinde ayrıca, milletvekili bulunmayan seçim çevrelerinde milletvekili çıkarmak veya bu çevrelerde oy yükseltmek amacıyla MYK’nın önerisi, PM kararıyla dönem kuralı uygulanmayabileceği belirtildi. Ayrıca eklenen geçici maddeyle dönem kuralı uygulamasının 27’nci yasama döneminde başlayacağı kaydedildi.

Belediye başkanlığı adaylığı için de üç dönem kuralı olacak, ön seçimden çıkan adaylar için bu kural geçerli olmayacak.

SANDIĞI TERK EDENE İHRAÇ

Oylanan tüzük metninde ''Parti Suçları'' bölümünde değişiklikler yapıldığı görüldü. Buna göre, kesin çıkarma gerektiren cezalara, ''Sandık kurulu asıl veya yedek üyeliği görevini özür belirtmeden yerine getirmemek'' maddesi eklendi.

TÜZÜKTE ''PARTİNİN KURULUŞ HAFTASI''

Delegelerin oyuna sunulan tüzük metnine, ''Partinin Kuruluş Haftası'' başlığının eklendiği görüldü. Buna göre, partinin kuruluş yıl dönümü her yıl 4-9 Eylül tarihlerinde bilimsel, sanatsal, kültürel, tarihsel ve siyasal etkinlikler düzenlenerek kutlanacak.

''GÖREVLERİ SONA ERSE BİLE SEÇME HAKLARI KISITLANAMAZ''

Oylanan kurultay metnine ayrıca, “Üyelerin Görevleri ve Hakları” başlığına, “İlçe başkanlığı, ilçe yönetim kurulu üyeliği, il başkanlığı, il yönetim kurulu üyeliği, il disiplin kurulu üyeliği, kurultay delegeliği, partiden belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyeliği görevinde bulunanlar bu görevleri süresince parti içi seçme hakkını kullanmadan yoksun bırakılamazlar. Genel başkanlık, Parti Meclisi üyeliği, il ve ilçe başkanlığı, partiden milletvekilliği ve belediye başkanlığı görevinde bulunanların bu görevleri sona erse bile seçme hakları kısıtlanamaz” maddesi eklendi.