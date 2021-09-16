Aile hekimlerine ‘iş bıraktın’ cezası
Ağustos ayında iki gün iş bırakma eylemi yapan İzmirli bin 700’e yakın sağlık çalışanına 'yevmiye' cezası kesildi.
Sağlık Bakanlığı’nın, aile hekimleri yönetmelik değişikliğine yönelik yaptığı uygulamayı protesto için ağustos ayında iki gün iş bırakma eylemi yapan İzmirli bin 700’e yakın sağlık çalışanına iki gün yevmiye kesme cezası verildi.
Kesintinin yasal olmadığını söyleyen Birlik Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Aile Hekimi Murat Kalaycıoğlu, “Kesintiye gerekçe olarak Cumhurbaşkanlığı genelgesi gösteriliyor. Sırf hakkımızı aradığımız için ‘mesaiye gelmedi’ denilerek kesinti yapılmış. Bu kesintinin kanuni dayanağı yok. Mesaiye gelmeyen çalışanın önce ifadesi, savunması alınır. Eğer suçlu bulunursam maaştan yevmiye kesme cezası verilir. Onun dışında kesinti yapamaz. Bu tamamen hakkımızı aradığımız için verilen bir cezadır” dedi.
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