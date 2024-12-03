Ankara'da feci kaza... Aynı firmaya ait iki TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Bala ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda aynı firmaya ait 2 TIR çarpıştı. Kazada bir şoför hayatını kaybetti, diğer yaralandı.

Ankara'da feci kaza... Aynı firmaya ait iki TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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DHA
Yayınlanma: 03.12.2024 - 15:14

Feci kaza, sabah saatlerinde Bahçekaradalak Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Maden ocağından ilçe merkezindeki fabrikaya alçı taşı taşıyan Mahmut Çiriş (59) yönetimindeki 06 FZ 1094 plakalı TIR, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda aynı firmada çalıştığı Bayram Yılmaz (55) idaresindeki 06 FS 5189 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

KURTARILAMADI

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mahmut Çiriş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada hafif şekilde yaralanan Bayram Yılmaz ise hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Etiketler: #Ankara

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