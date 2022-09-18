Aile mezarlığındaki Türk bayrağı motiflerini parçaladılar

18 Eylül 2022 Pazar, 10:59

Adana'da belediye işçisi olarak çalışan Soner Aslan, Yüreğir ilçesi Dedekorkut Mahallesi'nde bulunan Asri Mezarlığı'ndaki annesi Zeliha Aslan, babası Eyyüp Aslan ve ablası Çiğdem Türemiş'in yan yana olan kabirlerine bir süre önce Türk bayrağı motifleri işletti. 10 Eylül'de mezarlığa ziyarete giden Aslan, gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Aile mezarlığının üzerine işlettiği Türk bayrağı motiflerini parçalanmış halde bulan Aslan, durumu mezarlıktaki güvenlik görevlilerine bildirdi. Olayın yaşandığı noktada güvenlik kamerası olmadığını belirten görevliler, Aslan'a bayrak motiflerini kimin parçaladığını bilmediklerini söyledi.

'MEZARA ZARAR VERSELERDİ, CANIM BU KADAR YANMAZDI'

Aslan, Türk bayrağına karşı hassasiyeti olduğunu, bu yüzden ailesinin kabrine söz konusu motifleri işlettiğini belirtti. Evinin duvarlarına bile Türk bayrağı çizdiğini kaydeden Aslan, bu saldırının bayrağa ve milli değerlere saygısızlık olduğunu belirterek, "Türk bayrağı sevdalısıyım. Her hafta mezarların bakımını yapmaya geliyorum. En son geldiğimde bu acı manzarayla karşılaştım. Bayrağımızı kırıp parçalamışlar. Bu çok zoruma gitti. Bayrak yerine mezara zarar verselerdi, canım bu kadar yanmazdı. Görünce oturup ağladım. Bu bayrakta atalarımızın, dedelerimizin mirası var. Bu işin peşini bırakmayacağım. Sorumluların bulunması için şikayetçi olacağım. Bunu yapanlar bilsinler ki bayrağımız her daim dalgalanacaktır" diye konuştu.