UEFA'dan Türk bayrağının yakılmasına soruşturma!
Temsilcimiz Başakşehir'in Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk olduğu UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçında ev sahibi takım taraftarlarının Türk bayrağı yakması nedeniyle UEFA tarafından soruşturma açıldı.
UEFA, Antwerp taraftarlarının Türk bayrağı yakması nedeniyle soruşturma açtı.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 5 Ağustos'ta Belçika'nın Anvers kentindeki Bosuil Stadı'nda oynanan maçta meydana gelen olaylarla ilgili Medipol Başakşehir'in başvurusu sonrası soruşturma başlatıldı.
Medipol Başakşehir takımının başvurusunda, "Bir milletin bayrağını ateşe vermenin, o ülkenin, o kulübün ve taraftarlarının değerlerine karşı son derece uygunsuz bir davranış olduğu apaçık ortadadır. UEFA'dan ev sahibi takım (Royal Antwerp) seyircilerinin söz konusu eylemleri hakkında disiplin soruşturması başlatmasını ve sorumlulara gerekli yaptırımları uygulamasını şiddetle talep ediyoruz" ifadeleri yer aldı.
UEFA, bu başvuruya cevaben bir müfettiş görevlendirildiği ve soruşturma açıldığını kulübe bildirdi.
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