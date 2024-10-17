Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan ‘6284’ açıklaması: 'Sonuna kadar uygulatmaya kararlıyız, bu kanun çok kıymetli’

Yayınlanma: 17.10.2024 - 18:35

Güncelleme: 17.10.2024 - 18:35

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Taksim'de 'Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi Yerel Paydaş' toplantısına katıldı.

“SONUNA KADAR UYGULATMAYA KARARLIYIZ”

Bakan Göktaş program çıkışında gazetecilerin kadın cinayetleriyle ilgili sorularını yanıtladı. Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda biliyorsunuz küresel bir mesele olarak karşımıza çıkan kadına yönelik şiddetle kadın cinayetleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Biz bu konuda bütün paydaşlarımızla mücadelemizi ve görüşmelerimizi titizlikle sürdürüyoruz. Bildiğiniz gibi dün kadın STK'larımızla biraraya geldik. Şönim'lerimizle biraraya geldik, sivil toplum kuruluşlarımızla ayrıca medya temsilcilerimizle biraraya geldik. Biz 6284'ü sonuna kadar uygulatmaya kararlıyız. Bu kanun bizim için hakikaten çok kıymetli. Bugüne kadar kadına yönelik şiddetle mücadelemizi biz kararlılıkla sürdürdük ve sıfır tolerans ilkesiyle bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz.”