Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 'Kimliği tespit edilemeyen 282 çocuğumuz bulunmaktadır'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgede kimliği tespit edilen çocuk sayısın 1114, tespit edilemeyen çocuk sayısının ise 282 olduğunu bildirdi.

DHA
Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 23:45
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 'Kimliği tespit edilemeyen 282 çocuğumuz bulunmaktadır'
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Bakanlık, depremler sonrası kimliği tespit edilemeyen çocuklarla ilgili yazılı açıklama yaptı. 508 çocuğun kimlik kontrolleri ve doğrulaması sonucu ailelerine teslim edildiği bilgisinin yer aldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1396 kayıtlı çocuğumuz, hastanede tedavisi devam eden 721 çocuk bulunmaktadır. 167 çocuk tedavisinin ardından Bakanlığımızın ilgili birimlerine teslim edilerek kurum bakımı altına alınmıştır. 508 çocuğumuz ise başvurucuların kimlik kontrolleri ve doğrulaması yapıldıktan sonra ailelerine teslim edilmiştir. Kimliği tespit edilen 1114 çocuğumuz, kimliği bilinmeyen 282 çocuğumuz bulunmaktadır." 


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