İmamoğlu'na tepki göstermişti: Reyhanlıoğlu'nun ailesi Kahramanmaraş'ta inşaatçılık yaptığı ortaya çıktı

20 binden fazla yurttaşın yaşamını yitirdiği deprem bölgesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ‘İngiliz uşağı, defol’ diyen Eski AKP Milletvekili Nursel Kocabaş Reyhanlıoğlu’nun ailesi inşaatçı çıktı.

Rıfat Kırcı
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 22:42
İmamoğlu'na tepki göstermişti: Reyhanlıoğlu'nun ailesi Kahramanmaraş'ta inşaatçılık yaptığı ortaya çıktı
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden binlerce insan yaşamını yitirirken onbinlerce kişi de yaralandı. Depremin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi de (İBB) bölgeye yardımda bulundu. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bölgede bulunduğu sırada  Eski AKP Milletvekili Nursel Kocabaş Reyhanlıoğlu, İmamoğlu'na yönelik ‘İngiliz uşağı, defol’ sözleriyle provokatif açıklamalarda bulundu. Açıklamalara birçok kesimden tepki gelirken Reyhanlıoğlu'nun çarpıcı ilişkileri de ortaya çıktı. 

Reyhanlıoğlu'nun akrabalarının birçok binanın yıkıldığı Kahramanmaraş'ta inşaat firmalarının bulunduğu iddia edildi. 

Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren Kocabaş İnşaat, Reyhanlıoğlu İnşaat ve Ayberk İnşaat’ın söz konusu firmalar olduğu öne sürüldü. 

Ayrıca Reyhanlıoğlu'nun abisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nde Harita ve Emlak Dairesi Başkanı Daire Başkanı Fatih Kocabaş olduğu ortaya çıktı. 

Kocabaş'ın söz konusu görevinde arsa ve imar planlamaları görev yaptığı biliniyor.


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