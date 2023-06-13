Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'renkli' şemsiye rahatsızlığı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada gündem olan afişlere ilişkin açıklamada bulundu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından bilinçli ve iyi niyetli olmayan bir karalama kampanyasının gündeme sokulmaya çalışıldığı belirtilerek, söz konusu afişlerin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı döneminde hazırlandığı ve kullanımdan kaldırıldığı bildirildi.
BAKANLIK KENDİ YAPTIĞI AFİŞİ ELEŞTİRDİ
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yeni yapılmış gibi dolaşıma sokulan görsel ile aile kurumunun güçlendirilmesi için yaptığı çalışmalar kamuoyunun malumu olan Bakanlığımız yıpratılmak istenmektedir. Söz konusu görselde yer alan bazı simgeler ile Bakanlığımız ilişkilendirilmeye çalışılsa da bu konudaki tutumumuz hem bakanlık hem de hükümet olarak nettir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aile kurumumuza zarar verebilecek her türlü akıma karşı tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz."
??Sosyal medyada paylaşıma sokulan bir görsel üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.— T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) June 13, 2023
Bazı sosyal medya hesaplarından bilinçli ve iyi niyetli olmayan bir karalama kampanyası daha gündeme sokulmaya çalışılmaktadır. Görselde yer alan söz konusu afişler (mülga)…
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