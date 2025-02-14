'Aile yılı' aile katliamlarıyla başladı... Umut Vakfı 2024 yılı silahlı şiddet raporunu açıkladı: 2 bin 370 kişi yaşamını yitirdi!

Yayınlanma: 14.02.2025 - 13:18

Güncelleme: 14.02.2025 - 13:19

Türkiye’de silahlı şiddet olayları her geçen gün artıyor. Umut Vakfı’nın 2024 verileri de bu gerçeği ortaya koydu.

Vakfın 2024 Yılı Şiddet Haritası verilerine göre, Türkiye genelinde, 3 bin 801 olay basına yansıdı. Bu 3 bin 801 olayda, 2 bin 370 kişi öldürüldü, 3 bin 829 kişi de yaralandı.

Bu 3 bin 801 silahlı şiddetin 3 bin 194’ünde ateşli silahlar, 607’sinde ise çoğunluğu bıçak olmak üzere paladan baltaya kesici aletler kullanıldı. 2024 yılıyla birlikte son 11 yılda ise basına toplam 37 bin 998 olay yansırken Bu 37 bin 998 olayda 23 bin 804 kişi öldürüldü, 35 bin 36 kişi de yaralandı.

EN ÇOK ŞİDDET OLAYI MARMARA'DA YAŞANDI

Şiddet verilerine bölgesel olarak ayıran Umut Vakfı, en çok şiddet olayının yaşandığı bölgenin bin 145 olayla Marmara Bölgesi olduğunu belirtti.

Marmara Bölgesi’ni bu yıl 631 olayla Güneydoğu Anadolu, 500 olayla Karadeniz, 499 olayla İç Anadolu, 413 olayla Ege, 399 olayla Akdeniz, 214 olayla da Doğu Anadolu Bölgesi izliyor.

2024 yılında en çok silahlı şiddet olayları yaşanan iller arasında İstanbul 545 olayla birinci sırada yer alıyor. İstanbul’da 545 olayda ise 306 kişi yaşamını yitirirken 581 kişi ise yaralandı.

En çok silanlı şiddet olayı yaşanan iller şu şekilde sıralandı: İstanbul, Şanlıurfa, Sakarya, İzmin, Samsun, Adana, Bursa , Kocaeli, Antalya ve Diyarbakır.

AİLE YILINDA AİLE KATLİAMLARI YAŞANDI

2025 yılının ‘Aile yılı’ ilan edinmesine değinen vakıf şu açıklamalarda bulundu:

“Bu yıl “Aile yılı” Ama yılın daha ilk 44 gününde art arda sizlerin de tanık olduğunuz gibi aile katliamları yaşadık. Konya, Urfa, Mersin ve İstanbul’da bu katliamlarda 18 kişi öldü. Sonrasında Ankara’da bir anne, 7 ile 10 yaşlarındaki iki çocuğunu bileklerini keserek öldürdü, 12 yaşındaki çocuğu ise ağır yaralı. Tekirdağ’da bir baba 13 yaşındaki kızını öldürdü. Balıkesir Edremit’te yine bir baba, oğlu ile bıçakladığı eşini hastanelik etti.”

YETKİLİLERE SESLENİYORUZ

Yetkilileri silahlı şiddetle mücadeleye çağıran Vakıf, “Çocuklarımız ve ülkemizin geleceği için bu konuda yapılacak her türlü çalışma çok, ama çok önemli. Ki bunu artan olaylar nedeniyle ilgili ve yetkililerin de çok iyi bildiklerine eminiz. Bu nedenle yetkili ve ilgililerden bireysel silahlanmanın ve silahlı şiddetin önlenebilmesi için topyekûn mücadele başlatmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.