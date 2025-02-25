Aile yok oldu: 3 kişi evlerinde ölü bulundu!

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde aynı aileden 3 kişi evlerinde ölü bulundu.

Aile yok oldu: 3 kişi evlerinde ölü bulundu!
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AA
Yayınlanma: 25.02.2025 - 18:42

Alınan bilgiye göre, İvedik Caddesi Mustafa Kemal Lisesi karşısında bir evde yaşayan A.A. (72), H.A. (70) ve H.A'dan (43) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Savcılıktan alınan izinle eve giren ekipler, 3 kişinin cansız bedenini buldu.

Yapılan ilk incelemede, hayatını kaybedenlerin doğal gazdan zehirlenmiş olabileceği belirtildi.

Başkentgaz ekipleri de apartmanda incelemede bulundu.


Etiketler: #Ankara #ölü bulundu

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