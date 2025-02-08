Aileleriyle seyahat edenlere özel indirim çalışması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Aile Yılı'na özel aileleriyle seyahat edenler için indirim çalışması yapacaklarını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katıldığı TRT Haber yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Uraloğlu aile yılına özel indirim çalışması başlatacaklarını açıkladı.
Bakan Uraloğlu, "Bu sene 'Aile Yılı' ilan edildi. Biz de aileleriyle seyahat edenlere belli bir düzenleme yapacağız, bunun üzerinde çalışıyoruz" dedi.
Uraloğlu ayrıca 16 yaş altı çocuklara sosyal medya kullanımı sınırlamasına ilişkin düzenlemeyi de bu yıl içerisinde hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.
Uraloğlu, 5G'nin 2026 yılında Türkiye'de kullanılmaya başlanacağını ifade etti.
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