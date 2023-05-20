Ailesi haber alamıyordu, kazada öldüğü ortaya çıktı
Bolu’da ailesinin dün geceden beri haber alamadığı Semih Kalfa’nın (55), otomobiliyle tarlaya uçtuğu kazada yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.
Feci kaza, gece saatlerinde D-100 kara yolu Organize Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. Ankara yönünden Bolu yönüne giden Semih Kalfa’nın direksiyon kontrolünü yitirdiği 14 ABU 253 plakalı otomobil, yoldan çıkıp ağaçlara çarptıktan sonra, tarlaya uçtu.
KURTARILAMADI
Metrelerce takla atıp hurdaya dönen otomobilden fırlayan Semih Kalfa, yaşamını yitirdi. Sabah saatlerinde yoldan geçen sürücüler kazayı fark edip, ihbarda bulundu.
Bunun üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan 10 metre uzaklıkta bulunan Semih Kalfa’nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ailesinin den geceden beri Semih Kaya’ya cep telefonuyla ulaşmaya çalıştığı belirlenirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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