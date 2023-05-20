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Otoyolda feci kaza: 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı!

İstanbul İzmir Otoyolu Orhangazi kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir otomobil önünde seyir halinde olan TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, yanında yolcu olarak bulunan genç kadın hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 20.05.2023 - 10:28
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Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Orhangazi kavşağı yakınlarında gece saat 24.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; İbrahim Baguç (26) idaresindeki 34 ELE 969 plakalı otomobil Bursa istikametinden İstanbul istikametine doğru seyir halindeyken Orhangazi kavşağı yakınlarında Kadir Coşkun (32) idaresindeki 35 HA 5459 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Kaza sonrasında ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan otomobil sürücüsü İbrahim Baguç'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Orhangazi Devlet Hastanesi'ne sevketti. Sağlık ekipleri otomobilde yolcu olarak bulunan Saime Gül (23) adlı genç kadının ise olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Genç kadının cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza yapan otomobilin içinde bulunan alkol şişeleri ise dikkat çekti. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü İbrahim Baguç'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi. Savcılık ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


Bursa çarptı kaza otomobil sürücü yaralı

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