Ailesi kayıp başvurusu yapmıştı: 24 yaşındaki genç apartman bahçesinde ölü bulundu

Mersin'de ailesinin 2 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu 24 yaşındaki Abdullah Akbaş, yaşadığı apartmanın bahçesinde ölü bulundu.

Ailesi kayıp başvurusu yapmıştı: 24 yaşındaki genç apartman bahçesinde ölü bulundu
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 09.03.2025 - 20:22

Olay, öğle saatlerinde Erdemli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi 1011. Sokak’taki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi.

Komşuları, apartman sakini Abdullah Akbaş’ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekiplerin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Akbaş hakkında ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu saptandı. Olay yerindeki incelemenin ardından Akbaş’ın cansız bedeni otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Mersin #apartman

İlgili Haberler

Mersin'de dev 'firari şahıs' operasyonu: Aranan 704 şüpheli yakalandı

Mersin'de dev 'firari şahıs' operasyonu: Aranan 704 şüpheli yakalandı
Mersin’de sokak ortasında bıçaklı saldırı: Dehşet anları kamerada

Mersin’de sokak ortasında bıçaklı saldırı: Dehşet anları kamerada
Mersin'de örtü altında hasat başladı: Ağaç başına 60 kg ürün alıyor...

Mersin'de örtü altında hasat başladı: Ağaç başına 60 kg ürün alıyor...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler