Ailesi kayıp başvurusu yapmıştı: 24 yaşındaki genç apartman bahçesinde ölü bulundu
Mersin'de ailesinin 2 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu 24 yaşındaki Abdullah Akbaş, yaşadığı apartmanın bahçesinde ölü bulundu.
Olay, öğle saatlerinde Erdemli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi 1011. Sokak’taki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi.
Komşuları, apartman sakini Abdullah Akbaş’ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ekiplerin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Akbaş hakkında ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu saptandı. Olay yerindeki incelemenin ardından Akbaş’ın cansız bedeni otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Mersin #apartman
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