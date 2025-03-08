Mersin'de dev 'firari şahıs' operasyonu: Aranan 704 şüpheli yakalandı

Mersin'de, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 704 şüpheli yakalandı.

Mersin'de dev 'firari şahıs' operasyonu: Aranan 704 şüpheli yakalandı
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AA
Yayınlanma: 08.03.2025 - 13:51

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekiplerince son 10 günde kesinleşmiş hapis cezası olan ve çeşitli suçlardan aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında, aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 704 şüpheli yakalandı.

29 TUTUKLAMA

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 13 hükümlü cezaevine gönderildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ise 29'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.


Etiketler: #Mersin

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