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Ailesi kayıp başvurusu yapmıştı: Traktörde ölü bulundu

Ailesi kayıp başvurusu yapmıştı: Traktörde ölü bulundu

14.06.2026 15:37:00
Güncellenme:
DHA
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Ailesi kayıp başvurusu yapmıştı: Traktörde ölü bulundu

Aksaray'da ailesinin başvurusu üzerine kayıp olarak aranan 60 yaşındaki çiftçi Necmi Pınar, tarlada traktöründe ölü bulundu.

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Sarıyahşi ilçesine bağlı Bedik köyünde dün saat 15.00 sıralarında 5 çocuk babası Necmi Pınar (60), 40 DR 706 plakalı traktörüyle, tarlasını sürmek için evden çıktı. Akşam eve dönmeyen Necmi Pınar'dan haber alamayan yakınları, jandarmayı arayıp yardım istedi.

İhbar üzerine jandarmanın yaptığı arama sonucu Necmi Pınar, tarlasının yakınındaki bir tarlada traktöründe hareketsiz halde bulundu.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Pınar'ın öldüğünü belirledi. Necmi Pınar'ın cansız bedeni otopsi için Ağaçören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Necmi Pınar’ın kesin ölüm nedeni de yapılacak otopsiyle belirlenecek.

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