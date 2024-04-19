Ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu... Öldürüldüğü öğrenildi
Samsun'un Canik ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişinin ortağı tarafından öldürüldüğü ortaya çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, Muhammet Tuncel'den (26) bir süredir haber alamayan ailesi, 16 Nisan'da emniyet müdürlüğüne kayıp ihbarında bulundu.
Bunun üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tuncel'in bulunması için çalışma başlattı.
Yürütülen soruşturma sonucunda Tuncel'in son olarak iş ortağı H.S. (27) ile olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan H.S, emniyetteki ifadesinde Tuncel ile Hasköy Tınaztepe Sokak'taki ormanlık alana gittiklerini, burada aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavga sonucunda Tuncel'i silahla öldürdüğünü itiraf etti.
Cesedin yerini gösteren H.S, suç aleti tabancayı da yol üzerindeki çalılığa attığını söyledi.
H.S'nin polisteki işlemleri sürüyor.
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