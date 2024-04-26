Ailesine kızıp inşaata girdi: Tüfekle etrafa rastgele ateş etti

Antalya’da ailesiyle tartıştığı öğrenilen bir kişi, elindeki av tüfeğiyle girdiği inşaatta etrafa rastgele ateş etti. Öfkeli şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edildi.

İHA
Yayınlanma: 26.04.2024 - 11:29
Ailesine kızıp inşaata girdi: Tüfekle etrafa rastgele ateş etti
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Kepez ilçesine bağlı Varsak Karşıyaka Mahallesi 1600 Sokak üzerinde, saat 09.30 sıralarında ailesiyle bilinmeyen bir nedenle tartıştığı öğrenilen T.D. (35), eline aldığı av tüfeğiyle sokak üzerinde yer alan 4 katlı inşaata girdi.

T.D., burada rastgele etrafa ateş ederken, sesi duyanlar durumu polise bildirdi. İhbarın ardından belirtilen adrese gelen polis ekipleri, T.D.’yi ikna etme çalışmalarına başladı. Yaklaşık yarım saatlik ikna çabalarının ardından T.D., elindeki tüfeği yere bırakarak polise teslim oldu.

T.D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, tüfeğe de el konuldu.


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