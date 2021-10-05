Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı kadın AFAD tarafından ormanlık alanda bulundu
Denizli'de iki gün önce kaybolan Havva Torgan, AFAD tarafından ormanlık alanda sağlık durumu iyi bir şekilde bulundu.
Denizli'nin Tavas ilçesinde, ailesinin iki gün önce kayıp başvurusu yaptığı 59 yaşındaki kadın dağlık alanda bulundu.
Pazar günü, Avdan Mahallesi'nde küçükbaş hayvanlarını otlatmak için evinden ayrılan Havva Torga'nın bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile jandarma ve vatandaşlar arama çalışması başlattı.
Arama çalışmalarında havadan drone ve jandarmanın arama köpekleri "Cingöz" ile "Ortoz" da kullanıldı.
Mahalleden yaklaşık 3 kilometre mesafedeki ormanlık alanda bulunan Havva Torga, sağlık ekibi tarafından Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sağlık durumu iyi olan Torga'nın, yönünü bulmakta güçlük çektiğini, geceyi de dağda geçirdiğini söylediği öğrenildi.
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