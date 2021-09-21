Ölüm ilanını yazıp ortadan kaybolan kadın Müge Anlı'da bulundu
‘Cenazeme kaç kişi katılır?’ diye düşünerek sosyal medyadan ölüm ilanı veren 50 yaşındaki Türkan Günday, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bulundu. Günday’ın evden gidiş nedeni ise izleyen herkesi şaşkına çevirdi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp olarak aranan 50 yaşındaki Türkan Günday, programa damga vurdu.
Ailesinin kendisiyle yeterince ilgilenmediğini düşünen ve sık sık evi terk eden Günday, 'Ölürsem cenazeme kaç kişi katılır?' diye düşünerek ölüm ilanı verdi. Sosyal medyadan yayınladığı ilanın ardından ortadan kaybolan Günday'dan yaklaşık bir aydır haber alınamadı.
Kardeşinin hayatından endişe eden abla Tülin Irmaklı, Günday'ı bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.
YALNIZLIKTAN ŞİKAYETÇİYDİ
Kız kardeşinin dikkat çekmek için ölüm ilanını paylaştığını söyleyen Tülin Irmaklı, sık sık yalnızlıktan şikayet eden, duygu durumu sürekli değişen Türkan Günday’ın hayatından endişe ettiğini ifade etti.
EVLENMEK İÇİN BARTIN'A GİTTİ
Günlerdir haber alınamayan Türkan Günday’dan çok geçmeden güzel haberi Araştırmacı gazeteci Müge Anlı verdi. Ailenin kayıp başvurusuna rağmen bulamadığı 50 yaşındaki Türkan Günday’ın evlenmek için Bartın’a gittiği ortaya çıktı. Yayına bağlanan genç kadın, “Dayımla evlenmek için Bartın’a geldi” dedi.
"FARELİ EVDE KALIRKEN NEREDEYDİNİZ?"
Müge Anlı’nın yayına bağladığı Türkan Günday, “Fareli evde kalırken neredeydiniz? Bir daha beni aramayın diye gittim. Hiç kimse arayıp sormuyor beni... Her gün kardeşimi arıyordum. Beni seviyorlardı da neden bir gün olsun aramadılar? Belki cenazemi kaldırmaya gelirler diye ölüm ilanımı verdim” diye kardeşlerine sitem etti.
Duyduğu sözlerin üzerine Müge Anlı, hikayesine hem şaşırdığı hem de üzüldüğü Türkan Günday’a yardım sözü verdi.
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