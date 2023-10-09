Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı kişinin gölette cesedi bulundu
Çorum’da gölete giren 83 yaşındaki İbrahim Soylu (83) hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Merkeze bağlı Evciyeniakışla köyünde oturan İbrahim Soylu'dan haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Ekiplerce yapılan arama çalışmaları sırasında Evciyenikışla Göleti kenarında Soylu'nun kıyafetleri bulundu.
Bunun üzerine AFAD ekiplerince gölette yapılan çalışmada Soylu'nun cansız bedenine ulaşıldı.
İbrahim Soylu’nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi hastane morga kaldırıldı.
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