Ailesiyle birlikte saldırdı... Otoyol kenarında kadını darbettiler!

Esenler'de bir kişi ailesiyle birlikte kız arkadaşını otoyol kenarında darbetti. Çevredekilerin tepkisine aldırmış etmeyen şahıs ve ailesi bir süre sonra araçlarına binerek uzaklaştı.

Ailesiyle birlikte saldırdı... Otoyol kenarında kadını darbettiler!
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DHA
Yayınlanma: 07.10.2024 - 17:27

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi O-3 otoyolu üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, bir kişi ailesiyle birlikte kız arkadaşını otoyol kenarında darbetmeye başladı.

Çevredekilerin tepkisine aldırmış etmeyen saldırganlar darbetmeye devam etti.

Kısa süre sonra kadını 41 AOJ 723 plakalı otomobile bindiren saldırgan, araç içerisinde kadını darbetmeye devam ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.


Etiketler: #Esenler #darp #otoyol

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