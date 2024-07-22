Ailesiyle tartıştı, 4 katlı binayı ateşe verdi: 'Yakmak istedim, yaktım'

Yayınlanma: 22.07.2024 - 10:01

Güncelleme: 22.07.2024 - 10:01

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, ailesiyle sorun yaşayan Filiz Ş., evde tartışma yaşadı. Filiz Ş., yaşadığı tartışma sonrası herkes uyurken gece vakti bulunduğu 4 katlı binanın giriş katını ateşe verdi.

Çıkan dumanlar üzerine komşular panik içinde binayı boşaltırken, 112 ekiplerini arayıp bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

"YAKMAK İSTEDİM, YAKTIM"

Facianın önüne geçen itfaiye, dairede söndürme çalışmalarını tamamlarken, polis ise şüpheli kadını almak için uğraştı. Polisin ‘Evi neden yaktın?’ sorusuna Filiz Ş.’nin cevabı “Yakmak istedim, yaktım” oldu.

Olayla ilgili çalışma başlatırken, mahallenin panik yaşadığı anlar kameraya anbean yansıdı.