Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli!

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli!
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DHA
Yayınlanma: 03.02.2025 - 16:27

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.


Etiketler: #Gökçeada #feribot seferleri #Feribot

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