Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli!

Yayınlanma: 03.02.2025 - 16:27

Güncelleme: 03.02.2025 - 17:42

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.