Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli!
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Buna göre Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
Etiketler: #Gökçeada #feribot seferleri #Feribot
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