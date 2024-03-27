‘AK Gençlik Ocakları’nın yöneticisinden itiraf: ‘İçişleri Bakanlığı’nın izni olmadan taktık’

Alaattin Çakıcı’nın ‘danışmanı’ olduğunu söyleyen Ferhat Aydoğan, ‘AK Gençlik Ocakları’nın genel başkan yardımcılığını yapıyor. Cumhur İttifakı için seçim çalışması başlatan derneğin yardımcısı Aydoğan’ın çakarlı araçla gezdiği ortaya çıktı. Aydoğan konuya ilişkin “İçişleri Bakanlığı’nın izni olmadan taktık. Çakıcı ile abi kardeşliğimiz de devam ediyor” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.03.2024 - 18:53
‘AK Gençlik Ocakları’nın yöneticisinden itiraf: ‘İçişleri Bakanlığı’nın izni olmadan taktık’
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Kendisini suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Alaattin Çakıcı’nın ‘basın danışmanı’ olarak tanıtan Ferhat Aydoğan’ın usulsüzce çakarlı araç kullandığı ortaya çıktı. 

BirGün'ün aktardığı habere göre, 6 Şubat’taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’a giden Aydoğan, burada Orgeneral Arif Çetin’le görüştüğünü sosyal medyadan duyurmuş, görüşme basına yansıyıp gündem olmuştu.

Bu görüntülerin gündeme gelmesinden sonra Çakıcı, imzasıyla yaptığı açıklamada Aydoğan’ın danışmanı olmadığını söylemişti. Aydoğan’ın Çakıcı ve  MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek gibi isimlerle de fotoğrafları bulunuyor.

‘AK GENÇLİK’ YÖNETİCİSİ

Bu kez de ‘Ak Gençlik Ocakları’nda genel başkan yardımcısı olan Ferhat Aydoğan, çakarlı araçla geziyor. Adana’nın Çukorova ilçesinde çakarlı araçla gezen Aydoğan, buna ilişkin görüntüleri YouTube’ta kendine yakın olduğu anlaşılan hesaptan paylaştı. Bu hesapta Aydoğan’ın sık sık çakarlı araçla gezdiğine ilişkin görüntüler yer alıyor.

“İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN İZNİ OLMADAN ÇAKAR TAKTIK”

Haberin gündem olmasının ardından Aydoğan, ‘itiraf’ niteliğinde açıklamalar yaptı. Usulsüz şekilde çakar taktığını ifade eden Aydoğan, “Çakar takmak için bize kimse izin vermedi. Çakarla ilgili gerekli izinler için İçişleri Bakanlığı’na 1 hafta önce müracaat yapmıştık. Seçim sürecindeyiz, AK Gençlik Kolları Başkan Yardımcısıyım ve programlara gidiyoruz. Belediye başkanlarının, yardımcılarının ve adaylarının da çakarları var. İftar vakti, programlara gecikmeyelim, insanları bekletmeyelim diye yapılan bir şey bu. İçişleri Bakanlığı’nın izni olmadan taktık. Çakıcı ile abi kardeşliğimiz de devam ediyor” dedi.


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