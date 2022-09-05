Alaattin Çakıcı'nın adamlarından Ferhat Aydoğan hastaneye kaldırıldı
Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın duyurularını basın mensuplarına elektronik postayla servis eden Ferhat Aydoğan, kendini kötü hissedince hastaneye kaldırıldı. Aydoğan, hastane odasında çektirdiği fotoğrafını da basına servis etti.
Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın basın danışmanı olarak tanınan, sık sık Çakıcı adına yazılmış metinleri gazetecilere e-mail yoluyla servis eden Ferhat Aydoğan hastaneye kaldırıldı.
Kendini kötü hisseden Aydoğan, Adana’da bulunan bir özel hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Tedavi altına alınan Aydoğan'a anjiyo yapılacağı öğrenildi.
Hastane yatağından fotoğraf servis eden Aydoğan'ın odasında iki paket sigara bulunması dikkatlerden kaçmadı.
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