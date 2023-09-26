AKP'li ilçe başkanının işyerinde yangın

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde AKP İlçe Başkanı Nurettin Okudan'a ait yalıtım ve inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 26.09.2023 - 22:00
AKP'li ilçe başkanının işyerinde yangın
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Kocaeli'nde saat 19.00 sıralarında Kuzey Mahallesi Burcu Sokak üzerinde AKP Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okudan’a ait içerisinde yalıtım ve inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda bilinmeyen nedendenle yangın çıktı.

Depodan çıkan dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. 


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Nurettin Okudan AKP kocaeli Yangın

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