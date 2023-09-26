AKP'li ilçe başkanının işyerinde yangın
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde AKP İlçe Başkanı Nurettin Okudan'a ait yalıtım ve inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kocaeli'nde saat 19.00 sıralarında Kuzey Mahallesi Burcu Sokak üzerinde AKP Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okudan’a ait içerisinde yalıtım ve inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda bilinmeyen nedendenle yangın çıktı.
Depodan çıkan dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Belge depremi: 'Affını isteyecek'
- Sıcak kulis... İşte MHP'nin Soylu planı
- İktidar 'sefalete devam' dedi
- CHP'de 'Büyük Kurultay' tarihi belli oldu
- '9500 lirayı geçmeyen...'
- Kılıçdaroğlu’nu bırak AKP dönemine bak
- İktidardan yeni düzenleme
- Gece kulübü işletmecisi silahlı saldırıda öldürüldü
- 'Sana bana ne oluyor?' demişti
- 'Akıllı olun, adamı öttürürüm'